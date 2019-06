Due giornate di sport e divertimento, per ricordare diversi vecchi amici. Un torneo di calcio a 7 per stare insieme e dedicare i propri pensieri a Rodolfo Borga, Andrea Devigili e Paolo Corazzola.



Questo fine settimana sarà quello del «Trofeo Bianco Celeste», organizzato dalla Ssd Mezzolombardo al campo di via Morigl e che modifica il «Memorial Andrea Devigili» andato in scena negli anni scorsi con uno spazio dedicato anche a Paolo Corazzola. Da quest’anno il torneo si sdoppia, creando uno spazio per i giovanissimi. Sabato, alle 14, via al torneo di calcio a 7 riservato alla categoria Esordienti, seguito alla 20.30 dal derby.



Dalla sfida fra Mezzolombardo e Mezzocorona, fra due squadre composte non solamente da sportivi ma anche da amministratori, residenti delle due borgate e, più in generale, dagli «Amici di Rodolfo». In campo fra gli altri anche Walter Kaswalder, presidente del consiglio provinciale, ed altri esponenti politici di piazza Dante. In questi giorni arriverà anche una risposta sulla disponibilità del presidente Maurizio Fugatti nello scendere in campo nel derby più classico di tutta la Piana. La sfida pallonara fra Forcoloti e Brusacristi sarà un modo sportivo di ricordare l’ex sindaco e consigliere provinciale.



Nella serata di sabato, dalle 18.30 in poi, musica ed aperitivo lungo con Dj Luca Mas e Dj Mattew. Domenica, a partire dalle ore 9, via al torneo di calcio a 6 per tesserati e non. Nel corso della due giorni sarà sempre attivo un servizio di cucina e bar. Mentre nella serata di sabato sarà servito un piatto unico a base di tortel di patate. Quella organizzata dalla società sportiva Ssd Mezzolombardo è una festa, ma che vuole tenere sempre vivo il ricordo di quegli amici che non ci sono più. La comunità di Mezzolombardo dovrebbe dedicare al ricordo di Rodolfo Borga la nuova ferrata in costruzione nella Val dal Rì. Rodolfo Borga che fu anche tra i fondatori della Ssd Mezzolombardo.



Molto conosciuto nella borgata rotaliana anche Andrea Devigili, storico ex dirigente proprio della società biancoceleste, mentre Paolo Corazzola è stato per anni un calciatore nelle squadre della borgata. Saranno otto le squadre amatoriali che si affronteranno domenica: Le Gambe di Legno, Ses Teserato ti?, La baraca de Eduardo, El Sombrero, Fc Senza Nome Team, Eravamo il Bar Sport, Ssd calcio a 5 e Basa SuBire - Zo Bire. Complessivamente in campo andranno domenica un centinaio di giovani e meno giovani calciatori, mentre sabato spazio ai più piccoli.