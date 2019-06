Cosa si fa quando sulla strada - fra la parete di roccia a picco e un guardrail invalicabile - si trova un orsetto? La nostra lettrice che scendeva in auto da Ranzo a Vezzano ha filmato un cucciolo di orso, che si è fatto quattrocento metri di corsa, prima di trovare uno spiazzo erboso da dove imboccare il bosco. Ecco il simpatico video della signora che esorta l'orsetto a farsi da parte, chiamandolo Orso Lino ("orsolino"), e salutandolo poi alla fine.

"In questa zona prima o poi doveva capitarmi, ma non me lo aspettavo alle 9 di mattina" dice la lettrice.

GUARDATE IL VIDEO