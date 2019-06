Drammatico incidente all'ingresso di Lona Lases

Grave incidente, nella tarda mattinata di oggi, in val di Cembra, a Lona Lases. Intorno alle 11.40 un uomo di 67 anni è rimasto ferito in maniera gravissima.



L'uomo, a quanto si apprende, era alla guida di un'auto che si è scontrata violentemente con un camion (foto Tgr Trento).



Sul posto, per prestare soccorso, sono arrivati ambulanza ed elicottero con a bordo l’équipe di Trentino emergenza, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.



Il ferito, in condizioni critiche, è stato portato d’urgenza al Santa Chiara di Trento.