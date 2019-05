Domenica 2 giugno nell’ambito di «Adesenfestasanmichel» a partire dalle 14.30, per il sesto anno consecutivo, il Distretto Famiglia Rotaliana Königsberg organizza in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina una vera e propria festa per le famiglie con laboratori, attività didattiche, giochi, degustazioni, spettacoli e concerti.

Le proposte nelle quali si possono cimentare i visitatori del Museo sono inerenti al tema che caratterizza principalmente il territorio della Piana, l’agricoltura, da cui il nome “AgriFamily”.

Il Distretto Famiglia Rotaliana Königsberg è nato nell’autunno 2012 coinvolgendo molti soggetti del pubblico e del privato, con il fine comune di realizzare un territorio accogliente e attrattivo per le famiglie, siano esse residenti ma anche ospiti.

Il luogo ideale per un’iniziativa incentrata sull’agricoltura è stato riconosciuto fin dalla prima edizione nel Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, nei cui spazi, tra sale espositive, corti e chiostri, la prima domenica di giugno si possono trovare numerosi laboratori didattici, esperienze in cui mettersi alla prova, concerti musicali, momenti di danza, attività in cui mettere le mani in pasta, spettacoli di arte circense e molto altro. Numerosi sono infatti i soggetti che si sono attivati e che hanno messo in campo le loro competenze e specificità per animare la festa e accogliere le famiglie, regalando loro delle esperienze legate alla conoscenza della natura e dei frutti che la terra e il lavoro dell’uomo ci donano: piante orticole, cereali, funghi, piante officinali, api, ma anche gli strumenti musicali, gli insetti e i fiori, sono protagonisti delle numerose proposte. Inoltre alle 15 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo, accompagnati da momenti musicali a cura delle scuole musicali “Celestino Eccher” di Cles e “Guido Gallo” di Mezzolombardo e da due esibizioni di danza a cura dell’Associazione danziAMO di San Michele all’Adige.

Non mancherà uno spazio dedicato agli animali: grazie all’Azienda agricola Melis di Mezzolombardo ci sarà un recinto con le capre e un altro spazio gli asini della Fattoria Didattica Aneghe Taneghe. Inoltre sarà possibile approcciare alla pet terapy, conoscendo Amber, campionessa europea di sleddog, le gare di slitta trainata da cani, grazie alla clinica veterinaria Zoolife di Mezzolombardo.

Ogni anno, l’adesione al Distretto di nuovi partner arricchisce la proposta di Agrifamily. Quest’anno si uniscono al gruppo la Cooperativa Lavoro & occupazione di Mezzocorona, con le Stanze diverse che conducono due laboratori didattici per bambini e la neuropsicomitricista ed educatrice perinatale Chiara Monauni con un laboratorio di neuroscienze per genitori. Inoltre la ditta Esperia di Lavis, che può vantare marchio Family audit, ha curato grafica e stampa del materiale promozione dell’evento.

Il pomeriggio si concluderà con due momenti di arte circense e di musica: alle 17 si esibisce il gruppo “Vertik & Dance – circo teatro danza” in uno spettacolo di acrobatica aerea e alle 18 spazio alla musica con il concerto del gruppo di musica moderna delle Scuole musicali Guido Gallo di Mezzolombardo e Celestino Eccher di Cles.