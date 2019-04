La Lazzera è nel Dna dei lavisani. Lazzera a Lavis e profumo fortissimo di primavera nell’aria, per un appuntamento che tornerà domani. Una giornata nella quale oltre 350 bancarelle affolleranno il centro storico, da via Rosmini lungo via Matteotti fin quasi ai vicoli del Bristol.

Rispetto al passato, così da evitare troppi «buchi», le bancarelle saranno concentrate nelle vie più centrali della borgata, con tanti eventi che invece coinvolgeranno altri angoli della comunità.

A partire dall’ «Agrilazzera», l’esposizione di macchine ed attrezzature agricole, fiori e piante ornamentali, in programma nel piazzale della Cantina LaVis. Dalle 8.30 alle 18 accanto alla mostra-mercato si terranno anche laboratori ed attività pensate per le famiglie ed i bambini, per organizzazione della Coldiretti Donne Impresa. Come il laboratorio «Pian Ti Amo», per avvicinare i più piccoli alla terra o come «Legno semi e fantasia», dove il legname della val di Fiemme abbattuto dal disastro dello scorso autunno sarà utilizzato per creare dei piccoli lavoretti. Oltre a stand informativi e petizioni a favore dell’etichettatura sull’origine dei prodotti agroalimentari, per bimbi e bimbe sarà possibile anche fare qualche passeggiata sui pony.

Cucina e bevande a cura del club 3P di Lavis mentre in via Matteotti l’Us Lavis preparerà le trippe. Nel piazzale delle scuole elementari Grazioli di via Degasperi, poi, spazio per il Mercatino degli hobbisti.

Oggi e domani, invece, la cultura sarà di casa a Palazzo de Maffei, dove è allestita la mostra «Prijedor: città dei murales». L’esposizione, inaugurata alle ore 16 di oggi, resterà poi aperta fino alle 18 e nella giornata di domenica con orario dalle 9 alle 18 ad ingresso libero.