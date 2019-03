Il Gruppo di Sover-Bedollo della Croce Rossa Italiana piange una sua volontaria, morta purtroppo per una grave malattia. Paola Ropele, di Piné, era conosciutissima e molto stimata anche perché sulla sua malattia aveva scritto un libro - «Faccia a faccia con il cancro e con noi stesse». rivolto pèroprio alle donne che combattono il cancro al seno.

Su Facebook, il gruppo la ricorda così: «Siamo rimasti attoniti dalla notizia che purtroppo ci ha raggiunti questa mattina. La nostra cara Paola ci ha lasciati nel più profondo dolore. Ci mancherà! Ci mancherà come volontaria; una persona che per il nostro gruppo ha fatto molto, e che ci rinnovava sempre l’intenzione di poter portare ancora il suo prezioso supporto, non appena il suo stato di salute lo avesse permesso. Ci mancherà come amica, che riusciva a comunicare tanto, che sapeva dare consigli, che con una sua battuta ci faceva ridere, che riusciva a infondere coraggio quando a noi mancava».

Ancora: «In questo periodo, come una vera combattente, non si è demoralizzata e ha affrontato la malattia a testa alta. Ha trovato la forza di raccontarsi in un libro, per essere di supporto ad altre donne che si trovano faccia a faccia con il cancro al seno. Quando la sia andava a trovare, in ospedale o a casa, i suoi occhi brillavano di gioia e il suo sorriso scacciava tutti i timori e gli imbarazzi.

Cara Paola, oggi è il giorno in cui la tristezza e lo sconforto riempiono i nostri cuori e le nostre divise. Ma è anche il giorno in cui ognuno di noi ha ricordato un intervento, un’ uscita, fatta al tuo fianco, e il sorriso, seppur triste, si è dipinto sul nostro viso.

Siamo vicini a Giada e Thomas e alla tua famiglia, e ti porteremo sempre con noi. Grazie!»