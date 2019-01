Alla luce dell’aumentata richiesta di posti all’asilo nido, il Comune di Lavis intende realizzare una nuova sede da affiancare a quelle già attive in località Felti (foto) e a Pressano. Per questo motivo la giunta guidata dal sindaco Andrea Brugnara ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di questa nuova sede che troverà posto anch’essa in area Felti, nella palazzina H del complesso residenziale di recente realizzazione. Un provvedimento reso immediatamente esecutivo per poter accedere entro il termine del 15 gennaio al contributo provinciale. La progettazione curata dal geometra Vittorio Ugolini dell’ufficio tecnico comunale, prevede una spesa di 263.704 euro per lavori e 83.535 euro di somme a disposizione (totale 347.239 euro).

Nella premessa alla delibera si ricorda che l’attuale capienza delle strutture presenti sul territorio comunale, è pari a 66 posti nella struttura Felti/via Paganella inaugurata nel 2014 e di 16 posti a Pressano, per un totale di 82 posti. Posti in parte riservati a Zambana (3, ma la richiesta è per un numero maggiore) e a Trento (3 per San Lazzaro e alcune vie della circoscrizione di Gardolo). Negli ultimi anni le liste di attesa del servizio al 31 gennaio, sono in costante aumento: 32 nel 2015, 50 nel 2016, 52 nel 2017 e 58 nel 2018. E’ stato proprio alla luce di questo trend di crescita che l’amministrazione comunale ha diciso di realizzare un nuovo nido d’infanzia, sfruttando un punto della convenzione fra Comune e ditta lottizzante relativo alla lottizzazione Felti, in base al quale la ditta lottizzante è tenuta a cedere al Comune una porzione edificata con finitura minime necessarie per renderla agibile, per una superficie di piano non rinferiore a 300 metri quadrati.