Una trentina di nuovi parcheggi, preziosi per Lavis. Dove il tema dei posti auto a disposizione in prossimità del centro storico è sempre bello caldo.

Da qualche giorno sono a disposizione proprio in prossimità dell'ingresso in centro, realizzati sulla via Nazionale, a pochi passi dalla nuova rotatoria di via Degasperi. Un intervento inserito nel contesto dei lavori per l'interramento della ferrovia della Trento-Malé, per i quali si stanno completando tutti gli interventi accessori.

Come, ad esempio, questo nuovo parcheggio e come i sottopassi ciclopedonali che rappresentano uno snodo importante proprio nell'area fra via Degasperi, la Nazionale e via Paganella. Da alcuni giorni a questa parte questi sottopassi, riservati a pedoni e ciclisti, permetteranno di superare in completa sicurezza questo incrocio sempre particolarmente trafficato.

Sottopassi che uniscono questo nuovo parcheggio con la camminata ciclopedonale che costeggia la Nazionale fino alla nuova stazione ferroviaria interrata di Lavis. Oltre a permettere di superare l'incrocio fra via Paganella e via Degasperi in completa sicurezza, direttrice che unisce il centro di Lavis alla zona dei Felti e verso la zona industriale.

Una serie di interventi, questi, che vanno sempre nella direzione di permettere all'interno della borgata lavisana di muoversi senza l'ausilio della macchina e cercando di valorizzare l'utilizzo della bicicletta e del bike sharing. Anche in prospettiva futura, quando la rete di piste ciclabili sarà ulteriormente rafforzata, collegando tutto il paese con Zambana.