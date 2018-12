Continuerà ad essere la cooperativa sociale Città Futura a gestire il servizio di nido d’infanzia comunale per i prossimi sette anni educativi. Si è chiusa infatti con l’aggiudicazione al soggetto che già gestiva il servizio, la gara indetta dal Comune che vedeva in lizza anche la Pro.Ges Trento. In prima battuta, era il 30 marzo 2017, il periodo di gestione messo in gara era di tre anni. Successivamente, anche dopo i rilievi pervenuti dall’Agenzia Provinciale per Appalti e Contratti (Apac) a cui era stato demandato lo svolgimento della gara, il periodo era stato esteso a sette anni educativi. Nelle more della conclusione della procedura di gara, il Comune aveva autorizzato la proroga del servizio fino al massimo al 31 dicembre 2018 a Città Futura, gestore uscente del servizio. L’aggiudicazione della gara è arrivata nei termini della proroga. Il contratto che lega Comune di Lavis e Cooperativa Sociale Città Futura avrà valore dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2025 per un importo complessivo (comprensivo di IVA al 5%) di 5.907.323,63 euro.