Figlia di Carabiniere, moglie di un brigadiere dei Carabinieri e madre di un appuntato scelto dei Carabinieri, iscritta e attiva nella vita associativa, Maria De Matteis è la nuova madrina della Sezione Carabinieri della Valle di Cembra. Succede ad Assunta Dei. La nomina è stata ufficializzata a Faver al termine della celebrazione per la patrona Virgo Fidelis che si è tenuta nella gremita chiesa del paese, alla presenza delle autorità civili, dei comandanti di stazione del territorio e del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cavalese, il maggiore Enzo Molinari. Nutrita la partecipazione dei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con in testa il presidente della locale Sezione Cavaliere Aldo Visintainer e il coordinatore provinciale tenente Mauro Tranquilllini.

Per la Guardia di Finanza c’era il comandante della tenenza di Cavalese, luogotenente Vincenzo D’Ettore.

La cerimonia religiosa, dedicata alla patrona dell’Arma, è stata celebrata da don Bruno Tomasi, che nell’omelia ha ricordato l’importanza del mettersi al servizio degli altri.

Il presidente della Sezione Valle di Cembra dell’Anc Aldo Visintainer ha rivolto un pensiero ai soci Dario Franco, Luigi Malacarne, Tullio Costa e Francesco Donato scomparsi nell’ultimo anno. Ha ricordato anche «un amico di lunga data», il maresciallo maggiore Sergio Casagranda, presidente della sezione Carabinieri Baselga - Bedollo, scomparso alcuni giorni fa.

La ricorrenza ha offerto l’occasione per ribadire i forti legami che esistono tra i Carabinieri in congedo e quelli in servizio attivo e tra Arma, Associazione Nazionale Carabinieri e le realtà del territorio, con cui la vivace e numerosa Sezione della Valle di Cembra collabora costantemente. Al termine della cerimonia religiosa e degli interventi ufficiali si è tenuto un momento conviviale presso la vicina palestra scolastica.