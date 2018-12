Dopo il successo della prima edizione, quest’anno il mercatino di Natale a Maurina si lancia con un ricco programma di eventi e attrazioni per inerirsi, a pieno titolo, tra i mercatini più caratteristici del Trentino, alla pari di Canale di Tenno e di Rango. Le case della piccola frazione di Maurina, risalente al Medio Evo, sono tutte unite l’una all’altra e sotto scorre un lungo porticato, comune a ogni costruzione, che consente di accedere a tutti gli scantinati. Proprio nei vetusti volti, un tempo adibiti a stalle o portici per il ricovero dei carri, degli attrezzi usate nei campi o come cantine per conservare il raccolto durante l’inverno, saranno ospitati i mercatini dove artigiani locali e contadini venderanno i loro prodotti: dalla ristorazione con piatti tipici del luogo, alle sculture in legno; dalle creazioni artistiche in vetro agli oggetti d’altri tempi; dai giocattoli in legno costruiti a mano, fino ai quadri di artisti locali; ed ancora, tanto ben di Iddio per i buongustai, come formaggi e salumi tipici, miele, vino, prodotti di erboristeria e altre fantasie gastronomiche con dolci natalizi.

Si inizia oggi con l’inaugurazione del mercatino e la sua apertura dalle 10.30 alle 18; stesso orario per ogni fine settimana. Rispetto lo scorso anno, il mercatino prolungherà la sua apertura fino al 6 gennaio. Le associazioni del paese che hanno aderito all’iniziativa, con il sostegno del Comune di Spormaggiore, della cassa rurale e Apt Paganella, sono la Pro loco, il Gruppo alpini, l’associazione dei genitori e la biblioteca. Il primo evento è già in programma per domenica prossima, dalle 15 con la sfilata dei Krampus di Salorno, i diavoli travestiti da mostri che furono messi in fuga da San Nicolò.