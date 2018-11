Ha preso il via ieri, a Mezzolombardo, il taglio dei tigli di via Degasperi. Una vicenda che si trascina da diversi anni e che ora sembra essere arrivata alla conclusione, con l’inizio di questo taglio e poi dei lavori di rifacimento dei marciapiedi della strada che taglia in due la borgata rotaliana.



Nel corso della giornata di ieri il traffico in ingresso a Mezzolombardo proveniente da Mezzocorona è stato deviato per permettere il taglio delle prime piante. Lavori di taglio che proseguiranno negli orari 7.30-12 e 13-17.30 ancora per alcuni giorni, finché le piante - grosse e che hanno comportato diversi problemi negli ultimi anni - non saranno state tagliate.



Quando poi si provvederà al rifacimento dei marciapiedi ecco allora che saranno poste nuove piante, più piccole e più basse, che non dovrebbero comportare più problemi ai passanti o agli edifici intorno.



L’ok definitivo a questi lavori è arrivato nelle scorse settimane da parte del consiglio comunale, con la contrarietà delle minoranze che preferivano un referendum sulla questione dopo che negli anni scorsi era anche stata fatta una raccolta di firme.