La Fiera dei Ciucioi è uno degli appuntamenti tradizionali per la comunità lavisana. Quest’anno la festa, giunta alla 14esima edizione, tornerà nel fine settimana dell’1 e 2 dicembre, con la grande novità della Piazza del Gusto.

Nella piazzetta delle Suore Canossiane, infatti, nel cuore del salotto buono di Lavis, troveranno spazio alcune casette dove assaggiare alcuni dei prodotti tradizionali del Trentino. Dalle mele ai dolci, carni e salumi fino al miele, per arrivare ai tradizionali asparagi di Zambana e alle birre artigianali oltre al vino delle cantine La-Vis, Valle di Cembra e Dallona Marco.

Mentre in piazza trionferà la gola, a Palazzo de Maffei spazio alla cultura. Con due mostre in programma, una fotografica dedicata ai Ciucioi e l’altra di bonsai, aperte dalle 10 alle 18. Nella giornata di domenica poi si terranno anche alcune conferenze dedicate ai Ciucioi, storico giardino ormai in dirittura finale per quel che riguarda i lavori di ristrutturazione. Nel 2019, infatti, si aprirà ufficialmente lo storico polmone verde. Domenica 2 dicembre alle ore 10 il sindaco, nonché architetto, Andrea Brugnara parlerà de «Il Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi, un unicum tra tecnica e simbologia». Alle 11 quindi l’inaugurazione ufficiale della mostra dedicata ai bonsai e curata dall’Associazione Trentina Bonsai. Alle 11.30 gli architetti Cesare e Claudio Micheletti illustreranno la fase finale dei lavori di restauro del Giardino dei Ciucioi.

Il tutto mentre le strade della borgata lavisana saranno riempite con qualcosa come 180 bancarelle, mettendo in vendita diverse tipologie merceologiche. Nelle vie di Lavis sono poi in programma anche diverse attività per bambini, fra giochi ed animazione, mentre dal palco toccherà a Radio VivaFm animare con la musica insieme alle esibizioni degli Svitols e dei Curly Frog.

Ospite di questa edizione è la Pro Loco di Bibbiano, in Emilia Romagna, comunità ormai gemellata con Lavis e che aveva ospitato una delegazione di produttori lavisani poche settimane fa. Toccherà a loro proporre un piatto del tradizionale risotto emiliano.

L’inaugurazione di questa 14ª edizione, come sempre organizzata da Comune di Lavis insieme alla Pro Loco, si aprirà alle 18 di sabato 1 dicembre con l’inaugurazione della piazza del Gusto, musica ed animazione. Domenica bancarelle e laboratori per bambini, giocoleria e funambolismo, dalle 14 alle 17.