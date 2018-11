Attimi di paura attorno alle 13 di ieri a Giovo: sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’elicottero per soccorrere un uomo che faticava a respirare per un boccone andato di traverso.



Grazie all’intervento immediato dei soccorritori ed alle prime manovre di emergenza per liberare le vie aeree, le condizioni sono migliorate. L’uomo è stato poi accompagnato in ambulanza al Santa Chiara.