Dopo anni di attesa, si avvera finalmente il sogno di collegare Zambana Vecchia a Zambana Nuova con una pista ciclopedonale. Sarà lunga 1.800 metri e i lavori saranno eseguiti in due lotti: il primo riguarda l’intero percorso tranne l’attraversamento del fiume Adige che è, invece, l’oggetto del secondo lotto, con il collegamento fra le due sponde del fiume tramite una passerella a sbalzo agganciata al ponte esistente.

La pista ciclopedonale avrà un costo complessivo attorno ai 908.000 euro e, per quanto concerne il primo lotto, i lavori sono già stati appaltati per un importo, a base d’asta, di 240.592 euro.

Il costo complessivo del primo lotto, comprese spese progettuali e valore degli espropri, è di 349.348 euro; per il 95% il costo è finanziato con i proventi dal Fondo di sviluppo della Provincia Autonoma e la giunta provinciale aveva approvato il contributo legato al progetto esecutivo ancora nel febbraio del 2017.

Nei giorni scorsi si sono aperte le buste della gara d’appalto. Erano state dodici le imprese che avevano partecipato all’asta e il lavoro è stato affidato alla Tersystem srl di Cavedago che ha presentato la sua offerta con un ribasso del 26,95%.

Vediamo nel dettaglio il percorso. La pista parte dall’uscita dell’abitato di Zambana Nuova, sotto il viadotto dell’autostrada, e dopo pochi metri arriva all’imbocco del ponte sull’Adige; qui si prosegue come adesso, poiché la realizzazione della passerella a sbalzo di 105 metri è inserita nel secondo lotto.

I lavori del primo lotto riprendono dall’uscita del ponte attraverso le campagne sul lato destro della strada che porta a Zambana Vecchia, giungendo all’Osteria «Vecchia Zambana». Da qui si prosegue lungo una passerella di 23 metri per attraversare la Fossa Maestra e raggiungere il ponte Arcobaleno, in prossimità della rotatoria sulla bretella Trento Nord - Rocchetta, sfruttando il sottopasso pedonale già esistente per entrare nell’abitato di Zambana Vecchia.

Per quanto riguarda il ponte sull’Adige, ossia il secondo lotto, sono stati previsti 558.000 euro di spesa, di cui 485.000 euro arriveranno dal Fondo strategico territoriale. La passerella ancorata al manufatto sarà interamente costruita in acciaio Corten per una larghezza di due metri. Il ponte sarà allargato e sarà congiuntamente ridotta la portata per motivi di sicurezza, però resterà sempre il transito a senso unico alternato.

La spesa include anche i costi di messa in sicurezza, della nuova pavimentazione e illuminazione stradale. «Era da anni che gli abitanti di Zambana attendevano questo collegamento ciclopedonale - asserisce soddisfatto il sindaco Renato Tasin - e adesso possiamo dire che, finalmente, i due abitati saranno più uniti».

I lavori inizieranno a primavera per terminare entro sei mesi dall’apertura del cantiere.