La Polizia locale di Mezzolombardo avrà presto a propria disposizione un nuovo telelaser per il controllo delle strade. Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione comunale ha erogato una cifra di 22.519 euro per l’acquisto da una ditta monzese di un misuratore di velocità Telelaser. Questo nuovo mezzo andrà a sostituirne quello ormai rotto ed inutilizzabile in dotazione da alcuni anni al corpo di Mezzolombardo. Sulle strade della borgata sarà così operativo a breve questo Telelaser dotato di fotocamera digitale incorporata e lampeggiatore per le fotografie notturne. Questa attrezzatura presenta caratteristiche innovative rispetto a quella precedentemente utilizzata, in quanto potrà essere utilizzata sia a bordo strada con il cavalletto sia all’interno della vettura oppue all’interno di postazioni di controllo fisse. Si tratta di un apparecchio il più piccolo e leggero oggi esistente sul mercato mondiale. Con grande rammarico degli automobilisti indisciplinati, è in grado di realizzare fotografie ad alta definizione che permettono un rapido riconoscimento del veicolo interessato dalla violazione. Ed attraverso lo speciale flash ad infrarossi è possibile utilizzarlo anche di notte ed in condizioni di scarsa visibilità, come nelle giornate di pioggia o di neve.