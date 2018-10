Aumenta il costo delle nuove scuole di Mezzocorona. La giunta guidata dal sindaco Mattia Hauser, infatti, nei giorni scorsi ha approvato la terza variante progettuale per un importo di 671.395 euro (comprensivi di 296.690 euro di oneri della sicurezza) pari ad un incremento dell’8,461% sulla spesa complessiva. La variante consentirà l’implementazione di prese dati e WiFi in aule, laboratori e corridoi; la modifica della distribuzione dell’archivio a primo piano e ricavo di uno spazio di socializzazione, così come a piano terra al posto di un’aula/laboratorio; la modifica distributiva della zona di preparazione dei pasti secondo più recenti indirizzi organizzativi; la modifica del sistema di alimentazione della strumentazione di cucina da gas (come previsto in origine) a elettrico. L’Amministrazione ha ritenuto poi di riservarsi la possibilità di migliorare il comfort e microclima lavorativo anche nelle aule e quindi nella variante la rete impiantistica è stata predisposta per un futuro raffrescamento delle aule oltre che degli uffici amministrativi;dotazione di veneziane motorizzate.