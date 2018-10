La mappa della Mezzolombardo commerciale si amplia con un nuovo marchio. Quello del colosso tedesco TEDi, che sbarca nel centro commerciale Braide.

Il taglio ufficiale del nastro è previsto per il prossimo 25 ottobre, quando questa catena internazionale della distribuzione solleverà le saracinesche per la prima volta. Si tratta di una realtà in grande espansione: partita dalla Germania, ora TEDi ha superato quota 1.900 punti vendita in otto paesi d’Europa. Dando lavoro complessivamente a 16 mila persone.

La scelta di un investimento in Trentino è ora caduta su Mezzolombardo, dove aprirà un punto vendita no food. Ovvero, dove trovare tante cose per la casa ma non cibo, in quanto non si tratta di un supermercato. Bensì di un negozio nel quale trovano posto casalinghi, oggetti per la casa, cosmetici, giocattoli, elettrodomestici, articoli per il fai da te e da cartoleria, nonché prodotti di drogheria, cosmetici e quanto serve per la cura degli animali domestici.

Chiudono il ventaglio delle offerte, gli articoli per feste e party.