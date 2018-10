Al pian terreno del palazzo municipale è stata inaugurata la sede di «Spazio giovani San Michele», una capiente sala attrezzata che sarà aperta a tutti i ragazzi ogni mercoledì e venerdì pomeriggio. Le attività saranno promosse dalla Appm (Associazione provinciale per i minori), con il patrocinio dell’amministrazione comunale, della Comunità Rotaliana Königsberg e in collaborazione con l’associazione «Incontriamoci all’oratorio», che nelle stesse giornate, a partire dalle 14.30. aiuterà gli studenti a svolgere i compiti per la scuola. «Spazi giovani rotaliana» opera, oltre che a San Michele, nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Zambana e Roveré della Luna. «Qui mancava una sede adeguata - spiega l’assessore comunale alle politiche giovanili, Rosanna Faustini - e il Comune ha messo a disposizione i locali che ospitavano in passato, prima della costruzione della nuova caserma, gli uffici dei vigili del Fuoco».

L’anno scolastico è appena cominciato e, nei comuni dove è presente, «Spazi giovani Rotaliana» ha già raccolto 202 iscrizioni. Anche a San Michele, dove per altro l’associazione già operava pur non avendo una sede, per chi intende partecipare alle varie attività proposte dal Progetto giovani di zona è necessaria l’iscrizione gratuita a «Spazi giovani Rotaliana», e il numero di diciassette adesioni già pervenute destinato sicuramente ad aumentare, adesso che esiste questo punto di aggregazione giovanile dove gli adolescenti potranno ritrovarsi un paio di volte alla settimana.

«Grazie a questa nuova sede - osserva il coordinatore dell’associazione, Andrea Negri - promuoveremo, come già negli altri comuni della Piana rotaliana, varie attività sul territorio, in collaborazione con i neomaggiorenni e le altre associazioni del paese. Altre attività saranno organizzate con l’Istituto di comprensivo scolastico di Mezzocorona, di cui le scuole di San Michele fanno parte, e inseriremo anche le proposte dei ragazzi di San Michele nel Piano giovani di zona».

Già dalla prossima settimana, i ragazzi dei cinque comuni si metteranno al lavoro sul progetto di uno spettacolo natalizio che proporranno a dicembre, come già avvenuto lo scorso anno, al teatro San Pietro di Mezzolombardo.

«L’amministrazione comunale ha sempre rivolto uno sguardo di attenzione ai giovani - aggiunge l’assessore Faustini - e ricavare uno spazio di ritrovo riservato ai ragazzi delle scuole medie e superiori era un’esigenza delle famiglie, anche se, fino ad oggi, abbiamo ripiegato sull’oratorio. Ora inizia questa collaborazione tra le sedi di oratorio e Spazio giovani, proprio per accompagnare nella crescita e nelle attività educative i nostri ragazzi».

Il presidente di Appm, Mario Magnani, si è complimentato, dopo il taglio del nastro della nuova sede, con gli amministratori di San Michele per l’ampio spazio concesso ai ragazzi, ricordano che a talune iniziative possono aderire i giovani fino ai ventun anni di età, poiché la socializzazione anche tra minori e maggiorenni è fondamentale per un percorso di crescita basato sulla loro integrazione, sulla partecipazione e sul confronto delle reciproche esperienze.