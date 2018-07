San Michele, Mercedes si schianta contro trattore

Grave incidente stradale, oggi pomeriggio, a San Michele all’Adige.



Una Mercedes che viaggiava in direzione Trento ha centrato in pieno un trattore, che viaggiava nella stessa direzione (Foto Paolo Pedrotti).



L’impatto è stato violentissimo, tanto da spostare di parecchi mezzi il mezzo agricolo, il conducente del quale è stato sbalzato sull’asfalto.



Ad avere la peggio, però, è stato il conducente della Mercedes, che versa in gravissime condizioni ed è stato trasportato d’urgenza al Santa Chiara di Trento in elicottero.



L’incidente è avvenuto intorno alle 17.15. Sul posto, oltre a due ambulanze e all’elicottero, anche i carabinieri di San Michele: saranno loro a dover ricostruire la dinamica dell’incidente.



Alcuni testimoni avrebbero sostenuto di aver visto sopraggiungere l’auto a gran velocità, ma tutto dovrà essere verificato dalle forze dell’ordine.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, la statale è stata chiusa con gravi disagi al traffico.