Inaugurata la nuova caserma dei Vigili del fuoco di San Michele all'Adige.

La cerimonia si è aperta con una sfilata dal centro del paese cui è seguita la deposizione di una corona d'alloro al monumento dei caduti e i discorsi delle autorità.

«I nostri Vigili del fuoco volontari, accanto agli altri corpi della Protezione civile - ha sottolineato il governatore del Trentino, Ugo Rossi - non solo lavorano sul nostro territorio ma hanno saputo farsi onore ogni qualvolta c'era bisogno di loro anche fuori dal Trentino. È il miglior messaggio che possiamo dare per dire che siamo orgogliosi di essere una Provincia autonoma, un territorio speciale, di far parte di una comunità che si basa sul volontariato».

«Tutti i cittadini vedono in voi gli angeli custodi, pronti all'emergenza e capaci di rimboccarsi le maniche in qualsiasi momento togliendo tempo alle proprie attività professionali, alle proprie famiglie», ha aggiunto l'assessore Tiziano Mellarini.