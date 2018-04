A qualche settimana di distanza dalla fine dei lavori, il piazzale tirato a nuovo dietro Palazzo Maffei ha trovato il suo assetto definitivo anche per quel che riguarda numero e regolamentazione dei posti auto. A sancire entrambi i profili è un’apposita ordinanza firmata dal sindaco Andrea Brugnara, dopo un periodo in cui la fantasia degli automobilisti l’ha fatta da padrone «inventando» posti auto anche negli sfridi più angusti.

La fase transitoria dei posteggi “anarchici” si è conclusa qualche giorno fa (anche se entrerà in vigore solo con l’apposizione a cura del cantiere comunale della prescritta segnaletica stradale) con la tracciatura con vernici bianca e gialla dei parcheggi consentiti, seguendo quanto disposto dall’ordinanza. In concreto sono stati istituiti 18 stalli di sosta a pettine regolamentati a disco orario della durata di 2 ore; 1 stallo riservato ai veicoli di polizia stradale e 3 stalli non adibiti all’uso pubblico, per lo stazionamento dei mezzi di proprietà comunale.

L’ordinanza del sindaco va a regolamentare anche il tratto di via dei Colli che va da Piazza Grazioli sino alla scuola dell’infanzia. Nel dettaglio sono stati istituiti 13 stalli di sosta posti a spina, liberi non regolamentati con conseguente apposizione della segnaletica di parcheggio e pannello integrativo indicante “negli spazi segnati” e la realizzazione a spina dell’esistente stallo riservato alle persone disabili antistante la scuola.