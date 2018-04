«Mercoledì 25 aprile perlopiù soleggiato e temperature tra i 9° e i 25°». La notizia più bella per la manifestazione «Di maso in maso, di vino in vino» non è stata data nella pur ricca di spunti presentazione svoltasi nella sala consiliare del Comune, con successivi brindisi augurale nella suggestiva cantina di Palazzo Maffei. La news che può determinare senza mezze misure la riuscita o il flop della manifestazione viene dal sito di Meteotrentino.

L’anno scorso, al debutto e baciata da un sole clamoroso, «Di maso in maso, di vino in vino» fu un successo clamoroso «ben al di sopra delle nostre più rosee aspettative - ha riconosciuto l’assessore all’ambiente e alla vivibilità Franco Castellan, che dell’evento è stato un po’ l’ideatore -. Allora a credere nella proposta furono 21 aziende delle colline Avisiane: quest’anno sono diventate ben 33».

Nel 2017 si presentarono oltre 3.000 persone a camminare lungo la Strada del Vino di Pressano, degustando vini, birre e prodotti gastronomici serviti dagli stessi produttori, in cinque Masi trasformati in postazioni arricchite da musica e intrattenimenti vari raggiungibili soltanto a piedi, in bicicletta o con un trenino.

«Alla vigilia le pre-adesioni furono 1.300 ma i partecipanti poi furono più del doppio, sbancando prima del previsto le riserve di cibo che erano state preparate - ha ricordato l’assessore -. Ad oggi, a 5 giorni dall’evento, abbiamo già superato le pre-adesioni dello scorso anno, quindi è lecito attendersi anche un afflusso di pubblico superiore».

Ovviamente per cercare di evitare i disagi di un anno fa, sono state approntate delle contromisure. La prima: le «stazioni» sono passate da 5 a 9, con il coinvolgimento dei Masi Alti e la possibilità quindi di diluire maggiormente le attese delle pietanze; è stata poi abolita la cauzione per il bicchiere ad ogni stazione: il bicchiere con il logo per le degustazioni con relativo taschino sarà unico e acquistabile agli accessi del percorso al prezzo di 4 euro (una parte dei quali andrà a sostegno delle attività della materna di Pressano); i ristoranti Sartori’s a Lavis e Nave a Nave San Rocco proporranno a prezzo di favore menù dedicati alla manifestazione con vini del territorio. Sul fronte della mobilità, saranno disponibili 3 parcheggi di attestamento a Lavis in prossimità dei servizi pubblici, serviti da un bus navetta gratuito con la possibilità di utilizzo delle biciclette in bike sharing delle tre postazioni e-motion presenti a Lavis. Un secondo trenino turistico gratuito in aggiunta a quello presente l’anno scorso, effettuerà poi i collegamenti tra i masi. Fra le novità di quest’anno, la predisposizione di percorsi pedonali debitamente segnalati alternativi alla strada, che permetteranno a quanti lo vorranno di raggiungere i masi camminando fra vigneti, prati e boschi e la proposta di tre escursioni guidate (dalla piazza di Pressano alle 9.30, 14 e 16.30) alla scoperta della natura e del paesaggio delle colline Avisiane. Non mancheranno iniziative specifiche per bambini e famiglie (laboratori, cibi e merende, intrattenimenti) e sarà attivato un itinerario di Geocaching per gli appassionati di caccia al tesoro digitale. Avviso a tutti i partecipanti (bambini in particolare), infine: mercoledì, quando meno se lo aspettano potrebbero dover fare i conti col Saltaro, custode delle colline e dei vigneti. Quindi all’occhio!