Un automobilista di 54 anni è rimasto ferito nello scontro frontale avvenuto ieri mattina, attorno alle 8, lungo la provinciale 235, la tangenziale che dal capoluogo porta in val di Non.



L’incidente è accaduto all’altezza di Zambana Vecchia, appena superata la rotatoria. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, effettuata dagli agenti della polizia locale della Rotaliana, sede di Lavis, a causare lo scontro sarebbe stato il conducente di una Bmw, un giovane di 22 anni diretto a nord: avrebbe perso il controllo della sua auto invadendo la corsia di marcia opposta e centrando lo spigolo di una Kia Picanto diretta a sud.



Se il 22enne se l’è cavata con un forte spavento, il conducente della Picanto, un uomo di 54 anni, è stato accompagnato per accertamenti al pronto soccorso del Santa Chiara, in ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Zambana per la pulizia della strada.