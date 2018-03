Le Fiamme Gialle del Gruppo di Trento , durante un servizio di pubblica utilità 117 effettuato a Mezzolombardo, hanno fermato un cittadino senegalese che tentava di vendere capi contraffatti in via Trento. Vista la pattuglia, il giovane 24enne ha raccolto i vestiti e cercato di allontanarsi. Fermato, il ragazzo aveva con sè un borsone nero al cui interno sono stati trovati tre abiti di marca contraffatti. Durante la perquisizione personale è stata rinvenuta anche una banconota da 50 euro falsa.



È stata eseguita anche una perquisizione nel domicilio dichiarato dal giovane senegalese, che però ha dato esito negativo. La merce e la banconota sono state sequestrate e il senegalese è stato denunciato a piede libero.



Sequestri di modesta entità sono comunque importanti per le investigazioni della Guardia di Finanza perché permettono di raccogliere informazioni utili per risalire alla filiera di distribuzione e produzione, spesso gestita da organizzazioni criminali.

La Finanza ricorda poi che il commercio di prodotti contraffatti non è un problema solo per chi vende, ma anche per chi compra. La multa in caso di controlli non arriva solo per i venditori, ma anche per chi acquista . La sanzione amministrativa può arrivare fino a 7.000 euro.