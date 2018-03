Eletti giovedì sera il nuovo comandante e vice dei vigili del fuoco di Zambana. A guidare il corpo dopo che per raggiunti limiti di età ha dovuto lasciare l’incarico Mauro Merlo, è Fabrizio Marcolla. Vice Omar Casotti. Nominati anche Michele Castellan (capo plotone) e Lorenzo Pilati (caposquadra).

Trentasei anni, vigile del fuoco volontario dal 2001, vice dal 2013, Fabrizio Marcolla, orgoglioso del nuovo incarico, ha ringraziato tutti i vigili e il sindaco per la fiducia. «Ci aspetta un anno impegnativo perché a brevissimo inizieranno i lavori di ristrutturazione della caserma - dice - e spero nella collaborazione di tutti per proseguire il nostro cammino». Con orgoglio il comandante parla del gruppo allievi di cui fanno parte 7 ragazzi. Il più giovane è Nicola Casotti mentre il più grande è Daniele Girardi che quest’anno compirà 18 anni e passerà tra gli effettivi. «Un ringraziamento va anche a Michele Castellan, responsabile degli allievi, per l’impegno profuso. Sono orgoglioso anche del fatto che i due caposquadra, Lorenzo Pilati e Giulio Merlo, fanno parte del primo gruppo di allievi che era stato formato. Vederli adesso responsabili è motivo di grande soddisfazione». Infine il pensiero di Marcolla va alla sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto, e all’ex comandante Merlo, grande maestro.