Fiamme in un appartamento in via Dante, a Mezzocorona.

Subito intervenuti i vigili del fuoco di Mezzocorona e Mezzolombardo che hanno domato il principio d'incendio.

Nel rogo è rimasta intossicata la persona che abitava nell'appartamento, mentre il cane che viveva con lui non è sopravvissuto al fumo.