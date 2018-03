L’appuntamento è per giovedì mattina quando alle 9,30 sarà inaugurato alla presenza del sindaco Christian Girardi il nuovo supermercato Lidl, catena della grande distribuzione italiana in Via Alcide De Gasperi 79.

La struttura è frutto di un importante intervento di riconversione e bonifica di un’area artigianale precedentemente occupata dal mobilificio Helfer. Questa operazione si colloca all’interno di un progetto più ampio di riqualificazione di tutta Via De Gasperi, arteria principale della borgata. Lidl Italia si è da subito resa disponibile nei confronti dell’amministrazione comunale per la compartecipazione alle spese dell’intervento. In linea con la sempre maggiore attenzione di Lidl per le tematiche ambientali, sul tetto della struttura è presente un impianto fotovoltaico da 36 kW e sono state installate due colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Il nuovo supermercato si sviluppa su due livelli: al piano interrato è disponibile per la clientela un parcheggio con oltre 40 posti auto ai quali si aggiungono altri 80 posti auto esterni, mentre al piano terra si sviluppa l’area vendita di 800 mq.

Questa apertura ha permesso l’assunzione di 7 nuovi collaboratori che si vanno ad aggiungere agli oltre 140 dipendenti Lidl complessivamente impiegati negli 8 punti vendita dell’Insegna presenti in provincia di Trento.

Sugli scaffali del nuovo supermercato, aperto tutti i giorni da lunedì a sabato con orario continuato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20, è presente un ampio assortimento di circa 2.000 prodotti, di cui oltre l’80% Made in Italy. La linea «Italiamo», in particolare, rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente. Per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più completa, un ricco reparto panetteria accoglierà i clienti all’entrata e sfornerà tutto il giorno pane, croissant e altre prelibatezze dolci e salate.

Lidl Italia ha annunciato un piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro per quest’anno che comprende lo sviluppo della rete vendita con l’apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati per l’anno in corso, mantenendo così lo stesso trend di aperture e di nuove assunzioni del 2017.

Con l’apertura della Lidl, si fa sempre più aspra la battaglia dell’alimentare tra i grandi gruppi presenti sul territorio.