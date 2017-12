Tornano il Biblioigloo e la Biblioteca dell’orso, rispettivamente sulle piste da sci di Andalo e a Spormaggiore, su iniziativa delle Biblioteche dell’Altopiano, la Gestione associata del Servizio Bibliotecario intercomunale della Paganella.

«Abbiamo riaperto le due nostre perle - comunicano i responsabili - il Biblioigloo ai Prati di Gaggia (Andalo) e la Biblioteca dell’Orso presso la Casa del Parco a Spormaggiore. Come sempre i nostri piccoli amici e le loro famiglie potranno partecipare a numerose attività artistiche e didattiche».

ll «Biblioigloo» si trova a 1333 metri, sulle piste da sci della Paganella, ai Prati di Gaggia (Andalo) con una esposizione di libri e dvd, per grandi e piccini, riviste, fumetti, wifi gratuito.

E dopo tre anni di preparazione é finalmente attivo ad Andalo e Molveno il sistema RFID che fa dialogare i libri e il programma gestionale della Biblioteca senza passare più per il lettore ottico.

Awd Andalo èstata attivata la Postazione Selcheck, l’«Autoprestito». Cosa cambia? «Ognuno di voi - spiegano i responsabili - potrà registrarsi autonomamente il prestito di libri e dvd, senza dover obbligatoriamente passare per il bancone. Un po’ quello che avviene con i “carrelli intelligenti” di certi supermercati. Basta avere sempre con sè la tessera e il gioco è fatto. In questo modo niente code, e i bibliotecari saranno a vostra completa disposizione per consigliarvi letture, seguirvi sugli scaffali, dedicarsi a consulenze approfondite per ricerche o compiti. Bello, da provare». Il Bim Sarca Mincio Garda ha finanziato questa operazione.