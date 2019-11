Piervito Botteri, noto imprenditore della Rendena (titolare della Botteri Carni), era in ferie nella sua baita in Val di Genova quando l'orso ha deciso di far visita alla sua legnaia. Mentre Botteri lo filmava con il telefonino, il plantigrado ha pensato di scagliare in basso il bidone di plastica del'acqua piovana: guarda il filmato!