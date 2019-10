Allarme, fortunatamente rientrato in un paio d’ore, questa sera nei boschi sopra Lodrone, nel comune di Storo.

Un settantenne bresciano, che con alcuni amici stava in una malga privata al confine con il bresciano, è uscito per andare incontro ad alcune persone che li stavano raggiungendo.

Per colpa della nebbia ha smarrito il sentiero, perdendosi. Gli amici non vedendolo rientrare sono andati a cercarlo e hanno dato l’allarme: intorno alle 18.40 il Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del fuoco della zona, è uscito per trovare l’uomo, trovandolo dopo le 20, sano e salvo, a malga Nagò, dove si era rifugiato.