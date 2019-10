Le rubano l’auto nella notte

Tre ore: tanto è durato il furto di un’auto a Pinzolo, ai danni di una giovane studentessa in vacanza in Trentino con alcune amiche.



È successo nella notte fra sabato e domenica. L’auto è stata rubata, poco dopo la mezzanotte, nel parcheggio di un locale di Pinzolo.



L’immediata telefonata, fatta dalla giovane al 112 ha permesso di allertare in tempi rapidi tutte le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio.



Dopo solo circa tre ore dall’allarme, i carabinieri di Tione sono riusciti a rintracciare e a fermare la vettura, arrestando per ricettazione il conducente, un cittadino italiano di 34 anni, residente nel lucchese.



Per la giovane proprietaria del veicolo la brutta esperienza si è conclusa con l’immediata riconsegna dell’auto.