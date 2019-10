«Comunque vada, sarà un disastro». Questa frase echeggia nei bar di Ponte Caffaro e dintorni dopo che si è diffuso nella rete il video della simulazione del 21 settembre scorso, quando la nuova amministrazione comunale di Bagolino ha voluto capire se sul maledetto ponte di Caffaro passassero o meno i camion.

Lì per lì, come abbiamo avuto modo di scrivere, i camion passavano, sia pure con fatica. E il concetto va ripetuto.

Il problema, perché un problema c’è, riguarda la quantità della fatica. Le riprese dall’alto mostrano l’auto articolato (il bilico, per dirla con il linguaggio comune) che arriva da sud e deve imboccare il ponte nuovo. Per farlo, deve girare con un angolo a 90 gradi. Quando esce dal ponte nuovo per girare verso la Provinciale Storo-Baitoni e la zona industriale di Storo, deve girare a destra.

Ebbene, per entrambe le manovre il bestione deve invadere la corsia di sinistra. Tutto normale finché si svolge una simulazione e il traffico è bloccato. I guai nascono in una giornata di traffico ordinario, quando invadere la corsia di sinistra sarà più complicato, perché bisognerà bloccare il flusso delle auto che scendono sulla Statale del Caffaro da nord a sud.

Si dirà: «Quanto tempo vuoi che faccia perdere un camion che invade la corsia opposta?». Può essere un allarme inutile. Tuttavia i dati delle centraline di controllo della Provincia dicono che a Lodrone, dopo il ponte, nel 2018 sono passati 2 milioni e 545.751 veicoli; dicono pure che il traffico pesante nello stesso periodo (1 gennaio - 31 dicembre 2018) ammontava a 229.328 veicoli. A voler essere pignoli, calcolando i giorni lavorativi, si tratta di poco meno di mille mezzi pesanti al giorno. Dividendo a metà fra le due direzioni, poco meno di 500 mezzi pesanti al giorno inchioderanno la statale per girare sul ponte nuovo. Se si considera che su quel tratto di strada passano mediamente 6.300 veicoli leggeri al giorno, si capisce la complessità del problema.

E’ facile immaginare cosa succederà nel paese di Ponte Caffaro il venerdì pomeriggio e sera dell’estate e dell’inverno, quando la statale del Caffaro è carica di vacanzieri diretti in alta Rendena (Pinzolo e Campiglio).

Situazione imbarazzante. Tanto che il consigliere provinciale 5 Stelle Alex Marini, che da anni segue la questione essendo originario di Darzo, a tre chilometri da qua, ha deciso di scrivere una lettera aperta al neo ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia: «L’opera - commenta Marini - è stata finita nel 2017 ma da allora non è mai stata aperta per problemi resi evidentissimi anche dalle prove di passaggio con mezzi pesanti». La situazione, a detta di Marini, «appare incresciosa ed incredibile anche in ragione delle ingenti quantità di denaro pubblico spese (vicino ai 4 milioni di euro, ndr), per peggiorare la fluidità del traffico tra Trentino e Lombardia».

Il consigliere provinciale suggerisce: «Il primo passo da compiere è riunire attorno a un tavolo comune tutti gli enti e società che a vario titolo sono interessate all’opera, in modo da affrontare e sperabilmente risolvere le varie criticità in maniera organica. Passo immediatamente successivo, deve invece essere la stesura di un cronoprogramma».

21 set '19 - Prove tecniche rotanda Ponte Caffaro (1) Video of 21 set '19 - Prove tecniche rotanda Ponte Caffaro (1)

21 set '19 - Prove tecniche rotanda Ponte Caffaro (2) Video of 21 set '19 - Prove tecniche rotanda Ponte Caffaro (2)