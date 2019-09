Sei persone sono rimaste ferite nella notte tra sabato e ieri in val Rendena. Le due auto sulle quali viaggiavano sono rimaste coinvolte in uno scontro all’altezza di una curva.



L’allarme è scattato poco prima delle due del mattino di ieri, alle porte dell’abitato di Bocenago, in direzione di Spiazzo Rendena: a scontrarsi sono state una Fiat Panda ed una Volkswagen Polo, che procedevano l’una nella direzione di marcia opposta all’altra.



Ancora non è chiaro se a causare lo scontro sia stata una manovra azzardata da parte del conducente di una delle due vetture o se entrambe, all’altezza della curva, abbiano stretto troppo la traiettoria in modo da finire l’una contro l’altra: sulla ricostruzione della dinamica dovranno essere i carabinieri della compagnia di Riva del Garda intervenuti assieme ai soccorritori a fare piena luce.



Quel che è certo è che le due auto si sono scontrate all’altezza delle rispettive ruote anteriori sinistre.



La peggio è toccata ad un quarantanovenne, che è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara: tanto lui quanto gli altri feriti - un quarantacinquenne, due diciassettenne, un diciottenne ed un diciannovenne - sono comunque usciti da soli dagli abitacoli prima di essere soccorsi dai sanitari, intervenuti assieme ai vigili del fuoco volontari di Bocenago mentre i colleghi di Spiazzo hanno assistito l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti, atterrato al campo sportivo del paese per trasferire a Trento il più grave dei feriti.