Sono finiti fuori strada con la loro auto, terminando sul ciglio di una scarpata erbosa. Ieri mattina due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la statale del Caffaro, nel tratto tra il ponte dei Servi e la galleria Balandin: all’altezza di una curva il loro veicolo ha sbandato, finendo oltre il guard rail.



L’allarme è scattato verso le 9 e fortunatamente in quel momento non stava sopraggiungendo nessuno nella direzione opposta. Sul posto i sanitari della Croce rossa, i vigili del fuoco volontari del corpo del Lomaso e gli agenti della polizia locale delle Giudicarie. Entambi i feriti, di26 e 23 anni, sono stati trasferiti a Tione per accertamenti.