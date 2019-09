L’energia dei giovani come motore dei progetti della Cassa Rurale Adamello.



Per la nuova realtà di credito cooperativo giudicariese, che da giugno riunisce Cassa Rurale Pinzolo, Cassa Rurale Adamello - Brenta e Cassa Rurale Val Rendena, l’obbiettivo è quello di puntare sulla forza degli under 32. La direzione ha infatti dato il via ad una selezione che porterà all’assunzione di 3 ragazzi interessati ad intraprendere un percorso professionale in banca da inserire nella propria squadra.

Il bando si rivolge a candidati di età inferiore a 32 anni in possesso del titolo di laurea e residenti nei comuni del Comprensorio delle Giudicarie, nei comuni in cui opera Cassa Rurale Adamello e nei comuni limitrofi.



«Sono in fase di attuazione molti progetti che richiedono l’energia, la forza e le capacità che sono proprie dei giovani - spiega il direttore Marco Mariotti (foto)- Per questo motivo abbiamo deciso di avviare questo percorso di selezione».



Un’opportunità dunque che permetterà l’inserimento nel mondo del lavoro e soprattutto di intraprendere un percorso professionalizzante. «Abbiamo previsto un primo contratto a 12 mesi ma, - precisa il direttore - è concreta la possibilità che si passi ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato se la risorsa dimostrerà di possedere requisiti adeguati».



Gli interessati potranno presentare le proprie candidature entro il 30 settembre tramite e-mail relazioniesterne@cr-adamello.it o in Cassa rurale.



La domanda dovrà contenere il curriculum vitae in formato europeo, la dichiarazione di residenza, copia del documento di identità e codice fiscale, piano di studi ed eventuali certificati attestanti il livello di competenza posseduto a livello linguistico ed informatico nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa privacy.

Per avere ulteriori informazioni è inoltre possibile consultare il documento sul sito internet www.cassaruraleadamello.it o contattare l’ufficio Risorse Umane allo 0465/673332.