Le iniziative «Mondo Contadino», «Latte in Festa» e il «Festival del Formai da mont», in programma nel fine settimana del 20-22 settembre al lago di Roncone, sono state annullate in segno di lutto per i recenti incidenti sul lavoro mortali che hanno scosso la comunità di Sella Giudicarie e l’intera valle del Chiese.

Lo rendono noto gli organizzatori «che si stringono attorno alle famiglie di Paolo Valenti e Cristian Bertoni».

La decisione è stata presa dal Comune di Sella Giudicarie con il sindaco Franco Bazzoli, dal Consorzio turistico Valle del Chiese con la presidente Daiana Cominotti e dall’Unione allevatori Valle del Chiese con il presidente Antonello Ferrari.