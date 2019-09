Era stracolma, oggi pomeriggio, la chiesa di San Barnaba, per il funerale di Paolo Valenti, il boscaiolo morto in un tragico incidente nei boschi a soli 36 anni.



Oltre un migliaio di persone hanno voluto salutare ieri per l’ultima volta Paolo Valenti, molto noto in tutta la regione per i suoi trascorsi di calciatore. Tutti si sono stretti attorno ai familiari distrutti nel dolore per la perdita dell’amato congiunto: la moglie Fabiana, i giovanissimi figli di tre, cinque e sette anni, la mamma Sandra, il papà Claudio ed i fratelli Patrizio ed Irene.

IL CORDOGLIO SOCIAL DEL MONDO DEL CALCIO