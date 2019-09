Un uomo è stato trovato morto oggi pomeriggio, alle 13,30, annegato in una vasca dell'acquedotto di Rango, nel Bleggio. il ritrovamento, nel bosco a circa 100 metri dalla strada, è stato fatto dai suoi colleghi operai della ditta Ediltione, che sta rifacendo la rete idrica del paese. Non lo vedevano dalle 11,30 e sono andati a cercarlo lungo lo scavo. Il cadavere è stato trovato esanime nella vasca sottostante, e non sono chiare le modalità dell'accaduto. L'uomo - un operaio cinquantenne - potrebbe avere avuto un malore.

Immediati i soccorsi, con l'invio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, e l'intervento di ambulanza e Vigili del fuoco volontari della zona. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'uomo era già deceduto sul posto. I Carabinieri sono sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La vittima è Cristian Bertoni, di Roncone.