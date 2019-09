Un operaio è morto oggi pomeriggio, alle 13,30, annegato in una vasca dell'acquedotto di Rango. Insieme ad altri operai, era al lavoro da stamattina per la ditta Ediltione, che sta rifacendo la rete idrica del paese. L'infortunio si è verificato in un momento in cui l'uomo era da solo: sarebbe caduto in un pozzetto rimasto aperto, riportando gravi ferite. E' stato trovato esanime nella vasca sottostante, annegato.

Immediati i soccorsi, con l'invio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, e l'intervento di ambulanza e Vigili del fuoco volontari della zona. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'uomo era già deceduto sul posto. I Carabinieri sono sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

E' il secondo infortunio mortale in poche ore nelle Giudicarie, dopo la tragica fine del boscaiolo di Bondo.