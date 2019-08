AGGIORNAMENTO:La vittima è un escursionista italiano di 51 anni.

Nuova tragedia in montagna. Un escursionista quarantenne ha perso la vita questa mattina cadendo lungo un sentiero sopra Madonna di Campiglio, in val Rendena, nei pressi delle cascate di Vallesinella.



L’allarme alla centrale unica di emergenza è arrivato poco dopo le 10.30. La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto. L’uomo è stato raggiunto grazie all’elicottero, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.



Secondo quanto si apprende, l’escursionista, che era in compagnia della fidanzata, sarebbe caduto proprio lungo il sentiero, in un tratto non particolarmente difficile.