Operazione recupero bestiame, ieri pomeriggio, in alta val Daone, e segnatamente nei pressi di malga Danerba, intorno ai 1.500 metri di quota. Carcasse di bestiame, per essere crudamente precisi. Impegnati i vigili del fuoco volontari di Valdaone, i SAF (Servizio assistenza fluviale) dei vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento con l’elicottero e i titolari della gestione della malga, la famiglia di noti allevatori di Candido Dalponte e del figlio Roberto, del Lomaso. Le vacche sono state trovate in un torrente, dove sono precipitate correndo. Lungo e difficile il recupero con muta subacquea e imbraghi: ogni carcassa è stata legata e portata via con l'elicottero, oltre 5 ore di lavoro.

Stando a quanto si è riusciti a ricostruire, nella notte fra martedì e ieri in zona si è scatenato un violento temporale. Può essere questa l’origine del drammatico evento? Potrebbe. Tuttavia si pensa anche ad altro. Si sono spaventate? Senz’altro sì. Ora si tratta di capire cosa abbia gettato nel panico i quattordici animali. Potrebbero essere stati i tuoni e i fulmini. Ma è stata avanzata una seconda ipotesi, visto che proprio ieri una fototrappola piazzata dai cacciatori in zona per controllare la selvaggina ha ripreso un’orsa con il suo cucciolo.

Eccolo quindi il video: la fototrappola ha immortalato con l'orsa e un piccolo nei pressi di malga Danerba, intorno ai 1.500 metri di quota. A poche centinaia di metri le mucche sono morte cadendo in un torrente.

IL VIDEO DI MAMMA ORSA COL PICCOLO