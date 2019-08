La Sat di Tione segnala su Facebook, pubblicando anche alcune foto, che «sui nostri sentieri c’è qualche ignorante che si diverte a manomettere la segnaletica Sat, sia per i tempi di percorenza, che per la meta, compromettendo così la funzione della segnaletica stessa».

E infatti in un cartello si legge un tempo di percorrenza per il Senter de le Strie addirittura di 8 ore e 20 minuti e altre due segnaletiche manomesse con frecce e nomi sbagliati che stanno traendo in inganno i numerosi escursionisti e turisti che affollano i boschi ad agosto.

La Sat di Tione avverte dunque i bontemponi che: «Sono state predisposte delle fototrappole».

Sono dunque avvertiti. Il post della Sat è stato ripreso anche dall’Associazione Rifugi del Trentino, per mettere in guardia i clienti.