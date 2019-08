L'auto in sosta parte senza controllo

È finita tutto sommato bene, con diversi traumi e una frattura scomposta alla gamba: ma la disavventura di una famiglia di turisti a Carisolo poteva avere un esito ben diverso.



La loro macchina, con a bordo una bambina di 6 anni, è partita senza controllo lungo una stradina in discesa, “atterrando” ruote all’aria in un piazzale sottostante, sotto gli occhi atterriti del papà.

Carisolo auto atterra nel piazzale Video of Carisolo auto atterra nel piazzale





È successo oggi pomeriggio, intorno alle 16, nel paese della val Rendena.



Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un turista in vacanza in valle, stava caricando l’auto, parcheggiata accanto al loro appartamento. La figlia era già a bordo. Per ragioni che andranno chiarite (forse il freno a mano non era stato azionato), l’auto ha iniziato a muoversi lungo una stradina in discesa, fino a sfondare la staccionata e a precipitare nel cortile sottostante, atterrando ruote all’aria.



Il padre, terrorizzato, ha rincorso l’auto, e ha estratto da solo la piccola, che sarebbe sempre rimasta cosciente, portandola di corso al vicino punto di assistenza sanitaria.



Nel frattempo era stato dato l’allarme, e sul posto sono giunti i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco di Carisolo, che si sono occupati del recuper del mezzo e della messa in sicurezza dell’area dell’incidente.