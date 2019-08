Intervento di soccorso poco fa a Ponte Arche, nel comune di Comano Terme, dove una donna è stata investita da un'auto.

La donna stava attraversando sulle strisce non lontano dalla sede dell'Apt, in via Cesare Battisti, quando è stata centrata dalla vettura condotta da un turista.

È stata soccorsa dal 118 di Tione intervenuto assieme agli agenti della polizia locale delle Giudicarie e ai vigili del fuoco del corpo del Lomaso. La donna, rimasta sempre cosciente, è stata trasferita a Tione