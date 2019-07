La grandinata di questo pomeriggio nelle Giudicarie e in particolare nella zona di Stenico non solo ha coperto le strade e i giardini del paese con chicchi enormi di ghiaccio, che hanno reso necessario ricorrere agli spazzaneve, ma ha causato danni rilevanti all'agricoltura come testimoniano le foto e il video di Patrizia Cozzini.

Il video della grandinata sui campi a Stenico