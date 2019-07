Fanno un incidente, buttano via il paraurti dopo aver smontato la targa, ma vengono beccati con le telecamere e alla fine sanzionati per "Abbandono di rifiuti". E' successo nelle Giudicarie, dove la Polizia Locale con l'occhio elettronico non si fa scappare nulla che si muova...

Scrive la Polizia Locale Giudicarie: "Dopo un piccolo incidente nel Comune di Porte di Rendena hanno gettato a bordo strada il paraurti dell’auto avendo cura di rimuovere la targa. Individuati grazie alla videosorveglianza del Comune di Tione di Trento sono stati sanzionati per abbandono di rifiuti". Eccoli qui, con la macchina senza targa né paraurti...