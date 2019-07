Il maltempo di ha causato alcuni smottamenti in Valle di Daone, che hanno spinto la Protezione civile a decidere, in via precauzionale, di evacuare un campeggio di scout lombardi in località Piana di Lert.

Si è riempita infatti nuovamente la griglia del rio "Recaf" in località Scorzade (vedi foto). Gli scout hanno trovato ospitalità in una struttura della zona.

Inoltre è stata chiusa la strada forestale per Stabolone visto lo smottamento in Val Comune.

Anche la strada forestale Nova Lavanech per lo smottamento in località Doss Lonc è stata chiusa e di conseguenza è stata annullata la festa a Malga Lavanech organizzata per dalla Pro Loco di Bersone.