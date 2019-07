Curioso incidente, questa mattina, sul lago di Idro dove un uomo che stava volteggiando con il parapendio, è precipitato nelle acque del lago.

Nella zona di Baitoni di Storo, intorno alle ore 9, è stato infatti soccorso un austriaco di 49 anni, che è finito nelle acque con imbrago e vela. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari con il gommone che hanno in dotazione ed hanno provveduto al recupero del ferito. Intanto da Trento - allertato dalla centrale Unica Emergenza 112 - si era levato in volo anche l'elicottero, sul quale è stato poi caricato il turista. Nella caduta, forse causata da una manovra sbagliata, l'uomo ha riportato traumi di media gravità ed è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara. Non è in pericolo di vita.