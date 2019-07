Carambola, nel tardo pomeriggio di ieri, nel comune di Porte di Rendena, in Giudicarie: un'auto si è ribaltata e il conducente è gravissimo al Santa Chiara. L'automobilista, un 43enne di origine etiope, era alla guida della sua auto con a bordo altri tre connazionali quando per ragioni che sono ancora da accertare ha perso il controllo dell'automobile andando a sbattere contro un cordolo e finendo ruote all'aria in mezzo alla carreggiata.

L'incidente, che non ha coinvolto altre vetture o passanti, è accaduto all'altezza del bivio per la frazione di Verdesina, all'inizio della Val Rendena. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Villa Rendena, l'ambulanza del 118 dell'ospedale di Tione, l'elicottero di Trentino Emergenza e una pattuglia della polizia locale delle Giudicarie. I quattro occupanti dell'auto hanno avuto conseguenze diverse: per due di loro non si è reso necessario il trasporto in ospedale, un terzo è stato accompagnato al vicino ospedale di Tione per ulteriori accertamenti dopo il primo soccorso, mentre la peggio è toccata al conducente che è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Tutti e quattro, per quanto è stato possibile ricostruire, lavorano in un albergo dell'Alta Rendena, e si stavano recando verso l'abitato di Tione. La prognosi dell'uomo alla guida nella serata di ieri era ancora riservata.